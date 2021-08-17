Экс-глава Генштаба ВС РФ рассказал, чем обернется для талибов нападение на Россию

Москва, 17 августа. Россия способна использовать бомбардировщики Ту-22М3 при угрозе из Афганистана, заявил экс-начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Юрий Балуевский.

Москва в рамках ОДКБ обязана оказывать поддержку в случае угрозы агрессии или прямого нападения. На такие случаи есть варианты ответа, передает РИА Новости слова Балуевского. ВКС РФ во время военно-тактических учений в Узбекистане применяли дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Их основная задача кроется не в поддержке пехотных соединений, а в нанесении ударов по объектам. Они являются предупреждением для представителей движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). Атака из Афганистана обернется отпором.

«Эти самолеты – предупреждение талибам не приближаться к границам», — уточнил Балуевский.

На текущий момент армии Узбекистана, Таджикистана и Киргизии достаточно боеспособны, добавил экс-глава Генштаба ВС РФ. Они смогут действовать эффективно совместно с «длинной рукой» в виде Ту-22М3, а также российской разведкой, считает Балуевский.

Минобороны Казахстана ранее приняло решение усилить контроль за границами на фоне обострения в Афганистане. Глава МИД КНР Ван И также заметил, что РФ и Китай должны защищать свои интересы на афганской территории, передает RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.