Тульские медики спасли пятилетнего мальчика от удушья

Тула, 17 августа. Сотрудники скорой помощи в Туле успешно реанимировали пятилетнего местного жителя. Мальчик начал задыхаться во время семейного обеда.

Медики незамедлительно выехали на вызов и были на месте уже через 13 минут. К тому времени ребенок перестал дышать, у него остановилось сердце.

Фельдшеры оперативно начали реанимационные мероприятия.

«... интубировали трахею, сделали непрямой массаж сердца, начали искусственную вентиляцию легких. Через три минуты сердцебиение у мальчика восстановилось, он начал дышать, — поделилась врач-реаниматолог Ирина Тимонина.

При поступлении в реанимационное отделение состояние мальчика оценивалось как крайне тяжелое. Ребенка подключили к системе ИВЛ и провели ряд диагностических обследований, определивтактику лечения и дальнейшего наблюдения. Состояние малыша стабилизировалось уже на вторые сутки, а на девятые его выписали из медицинского учреждения. По словам матери, сейчас он чувствует себя замечательно.

Ребенка зажало дверьми лифта в одном из терминалов аэропорта Шереметьево. Об этом сообщало информационное агентство РИАМО.