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Пиротехник допустил наличие взрывного устройства в воронежском автобусе

  /   Обновлено: 17 августа 2021 16:01
Происшествия
Пиротехник допустил наличие взрывного устройства в воронежском автобусе
Global Look Press  /  vk.com/cityvrn

Воронежский автобус «ПАЗ» мог быть подорван комбинированным взрывным устройством, так называемой «грязной» взрывчаткой, в интервью ФАН предположил пиротехник Дмитрий Симкин. В разговоре с корреспондентом он попытался проанализировать детали ЧП и изложить одну из возможных версий произошедшего.

«Судя по тому, что я вижу, и по тому, что описывают, речь может идти о взрывном устройстве мощностью 400-600 грамм в тротиловом эквиваленте, закрепленном под днищем автобуса в районе арки второго колеса, — поделился своим мнением Симкин. — Вероятно, это комбинированное взрывное устройство или, как его еще называют, «грязная» взрывчатка. В ней могла присутствовать селитра — этим объясняется едкий дым и мощная вспышка, которая отмечалась очевидцами».

По мнению эксперта, причиной взрыва мог оказаться конфликт между предпринимателями, которые занимаются автоизвозом, заявил ФАН.

«Чрезвычайное происшествие могло произойти из-за преступных намерений, — предположил пиротехник. — Возможно, кто-то специально решил прилепить под днище взрывчатку, но пока не ясно, с каким мотивом».

Напомним, что вечером 12 августа пассажирский автобус «ПАЗ» взорвался у ТЦ «Галерея Чижова» в Воронеже, в его салоне находилось 35 пассажиров. В результате взрыва погибли два человека, а 24 пассажира пострадали. Дело о взрыве автобуса взял под личный контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Специалисты до сих пор не обнаружили взрывчатых веществ и сопутствующих элементов на месте происшествия и среди обломков автобуса. При этом не исключается, что взрывное устройство могло вообще не содержать сопутствующих предметов. Сначала сообщалось, что взрыв произошел из-за газового баллона, но позже выяснилось, что автобус ездил на дизельном топливе. Правоохранители уже отрабатывают версию разборки между перевозчиками среди прочих версий. По одному из их предположений, устройство должно было сдетонировать в пустом автобусе.

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