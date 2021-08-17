ФАН стали известны новые подробности по уголовному делу об избиении сына Стаса Пьехи

Защитник семьи адвокат Сергей Жорин направил в следственный отдел по Выборгскому району ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Ирины Безбородовой.

Уголовное дело в отношении супруги известного российского арбитра Владислава Безбородова Ирины возбуждено по ч.1 ст.115 УК РФ. Женщину подозревают в причинении легкого вреда здоровью сыну Стаса Пьехи.

Все произошло в коттеджном поселке под Петербургом. Семилетний сын Стаса Пьехи и Натальи Горчаковой проткнул карандашом бассейн соседей. Безбородова схватила ребенка и швырнула его на землю. Мальчик получил множественные ушибы и сотрясение мозга после нападения соседки. Ребенка доставили в больницу.

Дело об избиении малыша, который до сих пор проходит реабилитацию, на особый контроль поставил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Накануне заявление было подано следователям. Сторона защиты воспользовалась правом, предоставленным ч.1 ст.97 УПК РФ. Семья предполагает, что Безбородова может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

«Ирина Безбородова свою вину не признает, в своих действиях не раскаивается. Ею не были принесены извинения. Она отрицает свою причастность к преступлению. По моему мнению, пытается воздействовать на свидетелей, следствие и потерпевших путем распространения недостоверных сведений о преступлении», — сказано в ходатайстве, которое имеется в распоряжении ФАН и подписано матерью Петра Пьехи.

Сторона защиты ссылается на то, что 10 августа в одном из СМИ была размещена информация, которую впоследствии растиражировали другие издания. Из этой публикации следует, что сына Пьехи никто не избивал, медицинские документы якобы сфальсифицированы, а сама Ирина Безбородова стала жертвой оговора.

«Я воспринимаю подобные информационные вбросы как действия, направленные на оказание давления на меня, свидетелей по уголовному делу, а также на следствие. Она пытается воспрепятствовать производству по уголовному делу», — говорит Наталья.

Защита ходатайствует перед судом о том, чтобы избрать в отношении Безбородовой меру пресечения в виде запрета определенных действий.

«Мы направили ходатайство следователю в СК, в производстве которого находится расследование уголовного дела, и надеемся, что наше ходатайство будет удовлетворено», — рассказал ФАН адвокат Сергей Жорин.

Кроме запрета определенных действий, на Безбородову просят наложить и другие ограничения. Например, просят запретить ей выходить за пределы места проживания с 20:00 до 08:00 следующих суток. Использование Интернета допустить только по разрешению следователя. Также защитники просят запретить ей общаться с участниками уголовного судопроизводства за исключением защитника и следователя. Еще Безбородовой могут запретить посещать массовые мероприятия.

Ранее ФАН писал, что известный певец Стас Пьеха прокомментировал информацию об избиении его семилетнего сына. Артист обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.