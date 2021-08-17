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Правительство России выделит на детские выплаты более 21 млрд рублей

  /   Обновлено: 17 августа 2021 13:15
Экономика
Правительство России выделит на детские выплаты более 21 млрд рублей
ФБА &quot;Экономика сегодня&quot;

Москва, 17 августа. Правительство Российской Федерации намерено выделить на детские выплаты дополнительно более 21 миллиарда рублей.

Речь идет о ежемесячных пособиях, предназначенных для детей от трех до семи лет. О дополнительном финансировании данных выплат заявил премьер-министр Михаил Мишустин во вторник в ходе совещания с кабмином.

«В повестке заседания правительства вопрос о поддержке малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет», — сообщил он.

Ежемесячное пособие на детей предоставляется согласно инициативе президента России Владимира Путина. Дополнительные 21 миллиард рублей поступят к 254 миллиардам рублей, которые уже выделены для субъектов РФ в текущем году.

Глава правительства также заявил о продлении действия госпрограммы семейной ипотеки. Воспользоваться специальными условиями россияне смогут до конца 2023 года.

Выплаты в размере 10 тысяч рублей, приуроченные к началу учебного года, россияне чаще всего тратят на компьютеры и комплектующие к ним, школьные принадлежности и канцтовары, а также спортивную форму, книги и одежду для детей, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на исследование «МТС Банка».

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