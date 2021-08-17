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Аналитики NI назвали российский «Циркон» главной угрозой для авианосцев ВМС США

  /   Обновлено: 17 августа 2021 12:30
Армия
Аналитики NI назвали российский «Циркон» главной угрозой для авианосцев ВМС США
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 17 августа. Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» является главной угрозой для авианосцев ВМС США. К такому выводу пришли аналитики американского издания The National Interest.

Эксперты отметили, что американские военные неспособны перехватить новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Циркон». При этом дальность действия ракеты достигает двух тысяч километров, что представляет серьезную угрозу для авианосцев ВМС США, передает NewInform.

«Ракета может похвастаться дальностью действия от одной до двух тысяч километров в зависимости от пусковой платформы и условий эксплуатации. Этого достаточно, чтобы подвергнуть риску авианосные ударные группы Военно-морских сил США и помешать эффективному действию авианосного авиакрыла», — говорится в публикации.

Аналитики напомнили, что первым штатным носителем «убийцы авианосцев» станет фрегат «Адмирал Головко». В июле 2021 года фрегат провел успешную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон», а также зенитные ракетные комплексы С-500 «Прометей» в скором времени встанут на боевое дежурство. При этом глава государства подчеркнул, что новые образцы российского вооружения представляют собой настоящий сплав передовых технологий и инноваций, передает «Утро.ру».

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