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ФАН узнал, кто находился на борту рухнувшего в Подмосковье самолета Ил-112

  /   Обновлено: 17 августа 2021 12:54
Политика
ФАН узнал, кто находился на борту рухнувшего в Подмосковье самолета Ил-112
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Москва, 17 августа. Три человека находились на борту транспортного самолета Ил-112, который потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Подмосковья.

На борту транспортного самолета находился экипаж из трех человек — герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Имена экипажа Федеральному агентству новостей сообщил собственный источник в экстренных службах. По предварительной информации, все трое мужчин погибли.

Жители Московской области стали свидетелями крушения самолета Ил-112 в районе аэропорта Кубинка. В Сети опубликованы кадры, на которых видно, что перед падением у воздушного судна начинает гореть двигатель. В обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.

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