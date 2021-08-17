Совкомбанк сократил половину работников банка «Восточный»

Москва, 17 августа. Журналисты рассказали о сокращении сотрудников банка «Восточный», который был приобретен Совкомбанком в апреле текущего года.

Согласно ежеквартальному отчету по ценным бумагам «Восточного», среднесписочная численность персонала организации на конец первого полугодия сократилась с 8,3 до 5,8 тысячи человек. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на подтверждение Совкомбанка.

Представители последней кредитной организации заявили, что по состоянию на 1 августа было сокращено 50% сотрудников банка «Восточный». Еще 30% персонала перевелись в Совкомбанк, а 20% продолжают работать на прежнем месте.

О сокращении работников сообщалось еще в середине весны. В первую очередь Совкомбанк начал увольнять членов правления и руководящих менеджеров банка «Восточный».