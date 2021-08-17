В Таджикистане начались комплексные учения частей ВС РФ

Екатеринбург, 17 августа. Солдаты и офицеры российской армии, дислоцированные в Таджикистане, приступили к учебным тренировкам на полигонах Самбули и Ляур.

К комплексным маневрам привлечено около тысячи военнослужащих 201-й базы ВС РФ в Таджикистане, сообщили официальные представители Центрального военного округа (ЦВО).

«Артиллеристы, военные инженеры, специалисты противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радиационной, химической и биологической защиты в течение месяца будут отрабатывать задачи по своему боевому предназначению», — отмечается в опубликованном релизе пресс-службы ЦВО.

Учения российских войск в Таджикистане проходят на фоне захвата власти в сопредельном Афганистане отрядами движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ).

Ранее сообщалось о старте крупных батальонных учений войск Западного военного округа.

1 Организация запрещена на территории РФ.