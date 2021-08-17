Названа возможная причина крушения Ил-112 в Подмосковье

Москва, 17 августа. Техническая неисправность и ошибка пилотирования могли стать, по предварительным данным, причиной крушения самолета Ил-112 в Московской области, сообщил источник ТАСС.

Самолет Ил-112 потерпел крушение на территории Московской области во вторник. На борту находился экипаж в составе трех человек. Управлял самолетом летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов.

По предварительным данным, во время тренировочного полета у лайнера загорелся двигатель. Самолет потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Кубинка. Ростех создаст комиссию с привлечением авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин инцидента.