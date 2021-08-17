Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 13:32
13:32
Ливия
Каир объявил о скором возобновлении работы диппредставительств в Ливии
13:31
Политика
Лавров заявил о пресечении попыток вмешательства во внутренние дела РФ извне
13:31
Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП с такси под Тамбовом
13:28
Происшествия
Экс-чиновница подозревается в махинациях с земельными участками в Ростовской области
13:27
Происшествия
Сын погибшего летчика рассказал, что отец постоянно находился на борту рухнувшего Ил-112В
13:27
Политика
«Верх лицемерия»: Железняк резко отреагировал на заявление Байдена по Афганистану
13:26
Происшествия
Приговоренный к тюрьме за крушение Су-27УБ Топонарь учился с пилотом Ил-112В Куимовым
13:23
Происшествия
Женщина пострадала во время стрельбы в районе аэропорта Кабула
13:22
Общество
ФАН стали известны новые подробности по уголовному делу об избиении сына Стаса Пьехи
13:14
Происшествия
Проблемы с двигателем у потерпевшего крушение Ил-112В возникли после сообщения о посадке
Все новости

Названа возможная причина крушения Ил-112 в Подмосковье

  /   Обновлено: 17 августа 2021 12:51
Происшествия
Названа возможная причина крушения Ил-112 в Подмосковье
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 августа. Техническая неисправность и ошибка пилотирования могли стать, по предварительным данным, причиной крушения самолета Ил-112 в Московской области, сообщил источник ТАСС.

Самолет Ил-112 потерпел крушение на территории Московской области во вторник. На борту находился экипаж в составе трех человек. Управлял самолетом летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов.

По предварительным данным, во время тренировочного полета у лайнера загорелся двигатель. Самолет потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Кубинка. Ростех создаст комиссию с привлечением авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин инцидента.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Названа возможная причина крушения Ил-112 в Подмосковье
самолет крушение московская область ил-112
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru