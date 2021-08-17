Дополнительные меры поддержки для молодых семей анонсировали в Саратовской области

Саратов, 17 августа. Вице-губернатор региона Роман Бусаргин анонсировал дополнительные меры поддержки для молодых семей. Чиновник посетовал на непростую демографическую ситуацию в области.



Вице-губернатор отметил, что на федеральном уровне семьям с детьми оказываются «беспрецедентные» меры поддержки. Но на региональном уровне эти меры можно усилить, что уже поручено профильным структурам.

«Если честно, не очень понимаю, откуда возьмутся деньги из бюджета. Но решение, конечно, очень правильное. Государственные меры поддержки дают демографический эффект, если усилить их на региональном уровне, семьи начнут охотнее решаться завести детей. Молодое поколение — наше будущее», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник саратовской мэрии, пожелавший остаться анонимным.

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