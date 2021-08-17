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Журавлев уличил США в нежелании спасать доверившихся им беженцев из Афганистана
Политика
Журавлев уличил США в нежелании спасать доверившихся им беженцев из Афганистана
Федеральное агентство новостей  /  1. Photographer: © Xinhua Source: XinHua 2. Photographer: © Shawn Thew - Pool Via Cnp Source: Keystone Press Agency 3. Photographer: © Rahmatullah Alizadah Source: XinHua

Американские власти изначально не собирались кого-то спасать в Афганистане: они вывезли всего несколько сотен местных из Кабула, но не более того. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, комментируя готовность Албании и Косово временно принять у себя беженцев из Афганистана, просивших американскую визу.

«Ни в Косово, ни в Албанию пешком из Афганистана не дойти, а много беженцев Вашингтон из Кабула не вывозил, — обратил внимание Журавлев. — Пропускная способность единственного в Афганистане кабульского аэропорта ограничена. Дело не в том, что там по взлетной полосе бегают обезумевшие от страха люди. Их уже «успокоили» американские хозяева, дав несколько очередей из пулеметов. Аэропорт, скорее всего, уже блокирован».

Эксперт напомнил, что несколько американских самолетов были задействованы в эвакуации своих военнослужащих, дипкорпуса США и их имущества.

«США изначально не собирались прилагать много сил на чье-то спасение», — подчеркнул политолог.

Журавлев отметил, что точно так же американцы сбежали из Вьетнама, бросив на милость вьетконговцев тех, кто сотрудничал с «Дядей Сэмом». По словам политолога, несмотря на то, что транспортная группировка США в Сайгоне была в разы больше, чем в настоящее время в Кабуле, вывезли американцы только нескольких местных генералов-изменников и крупных чиновников, работавших на Госдеп.

«Президент Афганистана Ашраф Гани уже сбежал. Грузовыми самолетами вывезли ключевых министров с семьями, а рядовые полицейские и чиновники брошены. Американцы эвакуировали транспортными самолетами от силы несколько сотен местных. Все, кто работал с Гани, приговорены «Талибаном»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), они обречены!» — добавил директор Института региональных проблем.

Журавлев уличил США в нежелании спасать доверившихся им беженцев из Афганистана
Global Look Press  / Str

Собеседник агентства заметил, что жители афганских кишлаков бежать никуда не будут, это сделают горожане.

«В последний раз они (жители кишлаков. — Прим. ФАН) замечали, что кто-то пришел, когда в Афганистан вступил Александр Македонский, и позже, когда в него вошли советские танки. Тысячелетиями их жизнь не меняется. К границе побегут горожане. Однако в Туркмению не попадет никто из них. Да и в Таджикистане за 15 лет люди научились хорошо воевать: тех, кто стреляет плохо, давно убили, поэтому до Душанбе беженцы тоже не дойдут. Остается Узбекистан», — сделал прогноз аналитик.

По словам Дмитрия Журавлева, общественное мнение в мире о США сейчас крайне низкое: авторитет Джо Байдена рухнул, его критикуют даже собственные демократы.

«О президенте США пишут ключевые западные СМИ — и пишут плохо. Штаты сейчас пытаются продемонстрировать миру хоть что-то. Ведь если Вашингтон бросает тех, кто с ним сотрудничал, то дел с американцами иметь нельзя», — констатировал политолог.

В заключение директор Института региональных проблем заметил, что публичные разговоры представителей США о «размещении спасенных беженцев», попавшие в прессу, — просто дешевая показуха, которой Госдеп пытается хоть как-то скрасить неприглядную ситуацию.

Ранее ФАН рассказал, как в Белоруссии предостерегли Польшу от повторения литовского казуса с беженцами.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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беженцы сша афганистан дмитрий журавлев
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