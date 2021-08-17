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«Полный анахронизм»: Малькевич объяснил причину отказа в регистрации партии «Родина»
Общество
«Полный анахронизм»: Малькевич объяснил причину отказа в регистрации партии «Родина»
Prt Scr youtube.com  /  Vladimir Gusev

Член Общественной палаты России, журналист Александр Малькевич прокомментировал недопуск партии «Родина» до выборов в ЗакС Петербурга. Напомним, причиной стало то, что подписи политической силы якобы собирались с нарушениями норм действующего федерального закона.

Собеседник ФАН считает, что такие ситуации возникают из-за несовершенной системы сбора подписей избирателей перед выборами.

«Я являюсь первым заместителем председателя координационного совета Общественной палаты России по общественному контролю голосования. В данном случае выражаю свое личное мнение как эксперта-политолога. Я считаю, что институт сбора подписей нуждается в серьезной реформе. Сейчас есть у партии и кандидатов возможность собирать подписи через портал госуслуг. Хотелось бы, чтобы у партий была альтернатива: хотите — собирайте все 100 подписей живьем, хотите — через «Госуслуги». Но такой альтернативы нет, хотя мы все говорим о развитии цифровых сервисов, о дистанционном электронном голосовании в будущем», — рассказал Малькевич.

«Полный анахронизм»: Малькевич объяснил причину отказа в регистрации партии «Родина»
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Журналист добавил, что логично сделать сбор подписей полностью электронным. В таком случае процент брака будет сведен к минимуму, если вообще не исчезнет.

«Также вполне возможно заменить сбор подписей на избирательный залог или какие-то другие инструменты. Нынешняя система, на мой взгляд, — полный анахронизм. Реформы требует и подход некоторых избирательных комиссий, которые придираются к написанию букв имени, например, Наталья или Наталия, к написанию города или улицы, если что-то было сокращено. Это все несущественно. Проверять имеет смысл лишь по базам людей: чтобы не подписывались умершие люди и так далее. Ну а правила оформления подписного листа — это вообще какой-то XIX век, анахронизм и так далее», — отметил собеседник ФАН.

В завершение Александр Малькевич подчеркнул, что такие казусы из-за системы сбора подписей отбивают у населения желание голосовать и подрывают его доверие к выборам в целом.

«Плохо, что в нашей динамично развивающейся стране с цифровыми сервисами, в стране, которая уверенно идет к электронной электоральной демократии, есть такие пережитки прошлого, как сбор подписей живьем, подписной лист установленного образца и так далее. Это все не работает в плюс, формирует у общества сложное отношение к процессу выборов как к чему-то закрытому. Нужно это все упрощать, чтобы явка на выборы возросла», — резюмировал Малькевич.

Ранее депутат Государственного cовета Республики Коми от партии «Родина» Елена Иванова отреагировала на решение Петербургского горизбиркома об отказе партии «Родина» в регистрации на выборы в ЗакС. По мнению собеседницы ФАН, таким образом ГИК устраняет возможных конкурентов партии действующей власти.

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