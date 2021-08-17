Опубликованы кадры падения самолета Ил-112 в Подмосковье

Москва, 17 августа. Очевидцы успели снять момент падения новейшего транспортного самолета Ил-112 в Московской области. Кадры опубликованы в Сети.

В ролике видно, как во время полета у воздушного судна начинает гореть двигатель, затем самолет теряет высоту и в итоге падает, не долетев до взлетно-посадочной полосы. После крушения произошел взрыв, над землей поднялись клубы черного дыма.

Свидетелями авиакатастрофы стали несколько человек. По предварительной информации, происшествие случилось, когда самолет заходил на посадку в подмосковном аэропорту Кубинка. В Объединенной авиастроительной корпорации подтвердили информацию о ЧП, обстоятельства которого устанавливаются.