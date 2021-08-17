В Госдуме указали на желание Европарламента втянуть Россию и Китай в афганскую проблему

Москва, 17 августа. Ситуация в Афганистане станет проблемой для всего мира, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Европарламент (ЕП) выразил опасения, что Россия и Китай «распространят влияние в Афганистане». Новиков, комментируя это заявление, указал, что ЕП хочет втянуть Москву и Пекин в афганскую ситуацию.

«Они рассчитывают, что втягивание Китая и России в решение афганской проблемы может стать такой же сложной историей для этих стран, как в свое время нахождение советских войск в Афганистане», — заметил Дмитрий Новиков.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что пребывание войск США в Афганистане закончилось гуманитарной катастрофой. По его словам, ситуация в Кабуле стала крахом внешней политики Соединенных Штатов.