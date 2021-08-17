Российские зрители увидят «Дюну» Вильнева на месяц раньше

Москва, 17 августа. Российские зрители увидят фильм Дени Вильнева «Дюна» раньше назначенного срока: картину покажут в середине сентября.

Было анонсировано, что в Россию новая работа Вильнева приедет только в октябре. Кинотеатры должны были начать транслировать ленту с 14 октября. Но планы прокатчиков поменялись: премьерный показ «Дюны» состоится в России на месяц раньше. Фильм будет доступен с 16 сентября, пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

Мировая премьера киноленты по мотивам одноименного романа Фрэнка Герберта состоится на Венецианском кинофестивале. Показ запланирован на 3 сентября.

Главные роли в фильме исполнили Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Джейсон Момоа и Зендея. Режиссер киноленты Дени Вильнев уже планирует съемки второй части картины. Главным героем сиквела станет персонаж Зендеи.