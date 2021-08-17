Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 13:32
13:31
Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП с такси под Тамбовом
13:28
Происшествия
Экс-чиновница подозревается в махинациях с земельными участками в Ростовской области
13:27
Происшествия
Сын погибшего летчика рассказал, что отец постоянно находился на борту рухнувшего Ил-112В
13:27
Политика
«Верх лицемерия»: Железняк резко отреагировал на заявление Байдена по Афганистану
13:26
Происшествия
Приговоренный к тюрьме за крушение Су-27УБ Топонарь учился с пилотом Ил-112В Куимовым
13:23
Происшествия
Женщина пострадала во время стрельбы в районе аэропорта Кабула
13:22
Общество
ФАН стали известны новые подробности по уголовному делу об избиении сына Стаса Пьехи
13:14
Происшествия
Проблемы с двигателем у потерпевшего крушение Ил-112В возникли после сообщения о посадке
13:13
Общество
Мясников назвал проверенный на себе способ борьбы с бессонницей
13:12
Наука
Ученые назвали причины развития хронических бактериальных инфекций
Все новости

Российские зрители увидят «Дюну» Вильнева на месяц раньше

  /   Обновлено: 17 августа 2021 12:44
Общество
Российские зрители увидят «Дюну» Вильнева на месяц раньше
Кадр из фильма «Дюна»

Москва, 17 августа. Российские зрители увидят фильм Дени Вильнева «Дюна» раньше назначенного срока: картину покажут в середине сентября.

Было анонсировано, что в Россию новая работа Вильнева приедет только в октябре. Кинотеатры должны были начать транслировать ленту с 14 октября. Но планы прокатчиков поменялись: премьерный показ «Дюны» состоится в России на месяц раньше. Фильм будет доступен с 16 сентября, пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

Мировая премьера киноленты по мотивам одноименного романа Фрэнка Герберта состоится на Венецианском кинофестивале. Показ запланирован на 3 сентября.

Главные роли в фильме исполнили Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Джейсон Момоа и Зендея. Режиссер киноленты Дени Вильнев уже планирует съемки второй части картины. Главным героем сиквела станет персонаж Зендеи.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Российские зрители увидят «Дюну» Вильнева на месяц раньше
кино премьера дюна
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru