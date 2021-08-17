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Продажа творческих работ Шойгу принесла 40 млн рублей фонду Константина Хабенского

  /   Обновлено: 17 августа 2021 13:02
Общество
Продажа творческих работ Шойгу принесла 40 млн рублей фонду Константина Хабенского
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 17 августа. Благотворительный фонд актера Константина Хабенского помог 23 детям и молодым взрослым на средства, вырученные с продажи творческих работ главы Минобороны Сергея Шойгу.

Аукцион «Творчество ради жизни» прошел в столичной штаб-квартире Русского географического общества (РГО), президентом которого является Шойгу, в мае. Благодаря продаже картин и других работ министра в фонд Хабенского удалось направить 40 миллионов рублей.

«На сегодняшний день более 10 миллионов уже израсходованы на лечение и реабилитацию 23 детей и молодых взрослых», — сообщил актер на брифинге в Русском географическом обществе.

По его словам, на майском аукционе были проданы все работы главы Минобороны. Особым спросом пользовался стол из цельного массива дерева, изготовленный вручную. Хабенский отметил, что даже сам был готов приобрести этот предмет интерьера.

Продажа творческих работ Шойгу принесла 40 млн рублей фонду Константина Хабенского
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Благодаря продаже работ Шойгу подопечные фонда смогли получить адресную помощь. Оставшиеся после этого деньги направят на приобретение лекарственных препаратов и оплату высокотехнологичного лечения. Хабенский выразил большую благодарность министру за участие в благотворительном аукционе.

«Здесь же дело не в том, какой пост занимает человек, здесь дело в том, что он участвует», — подчеркнул артист.

Ранее РГО и Минобороны провели совместную экспедицию. Она позволила пролить свет на трагедию санитарного теплохода «Армения».

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