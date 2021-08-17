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Средний размер микрозайма снова вырос в России
Экономика
Средний размер микрозайма снова вырос в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 17 августа. Средний размер микрокредита увеличился в Российской Федерации, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Показатель повышается уже второй месяц подряд. Речь идет о так называемых кредитах «до зарплаты» суммой до 30 тысяч рублей. В июле текущего года средний размер микрозайма был равен 8,56 тысячи рублей. По сравнению с первым месяцем лета он вырос на 1,0%.

В июне 2021 года показатель был равен 8,48 тысячи рублей. По сравнению с маем размер микрозайма увеличился на 1,9%, говорится в сообщении НБКИ.

Россиян вынуждают обращаться за подобными кредитами отказы банков. Многие граждане выбирают микрозаймы по собственному желанию, выяснили аналитики.

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