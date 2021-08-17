Экономист Лобода поддержал Беглова в регулировании рынка общепита в Петербурге

Экономика Санкт-Петербурга набирает обороты, по итогам текущего года ВРП города на Неве может показать рост на уровне 4%. Такое мнение в комментарии ФАН высказал экономист, эксперт по коммуникациям и КСО Андрей Лобода.

Требование к фуд-кортам

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в еженедельном радиообращении рассказал о требовании к работе фуд-кортов, возобновивших в торговых центрах работу 2 августа по согласованию с Роспотребнадзором.

По его словам, к 1 сентября фуд-корты должны вакцинировать 100% сотрудников. Исключение составляют только те, кто переболел коронавирусом в последние полгода.

Работать на таких условиях согласилось 121 предприятие общественного питания.

Федеральное агентство новостей /

Роспотребнадзор сформировал требования и к работникам других сфер. Растет доля вакцинированных среди государственных служащих Петербурга, а также среди сотрудников всех бюджетных учреждений, работающих с людьми.

Вакцинация набирает обороты

Как отметил Андрей Лобода, две недели назад власти Санкт-Петербурга дали зеленый свет открытию фуд-кортов и фуд-плейсов в торговых и развлекательных центрах города. При этом относительно строгие и объективно выполнимые условия соблюдения эпидемиологических мер безопасности для работы предприятий этого сегмента общественного питания и для их сотрудников воспринимаются с пониманием всеми участниками рынка. Массовая вакцинация сотрудников сектора услуг набирает обороты по всей России, и Северная столица не исключение.

«Сектор кафе и ресторанов, несомненно, больше всего пострадал от пандемии. Дополнительную нагрузку на покупательную способность жителей крупных городов оказывает и слабый рубль, покупательная способность которого заметно снизилась. Тем не менее традиция посещения кафе и ресторанов в сегменте фуд-кортов прочно прижилась и в Петербурге, и в других крупных городах страны. Это качественное и недорогое удовольствие, которое по-прежнему по карману большинству. Вполне вероятно, что по итогам 2021 года многие компании отрасли в Санкт-Петербурге переосмыслят свою работу и уйдут с рынка. Однако, как показывает многолетняя практика, на смену им придут новые инвесторы», — пояснил Андрей Лобода.

Беглов прав

Эксперт заметил, что Санкт-Петербург уже несколько десятилетий удерживает статус ресторанной столицы России, никаких проблем с питанием для многочисленных российских и зарубежных туристов в городе нет. Александр Беглов в регулировании рынка общественного питания поступает абсолютно правильно, уверен Лобода.

пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга /

«Постепенное снятие ограничений на работу сектора на фоне стабильной эпидемиологической обстановки в городе органично вписывается в первую очередь в реализацию задачи охраны здоровья петербуржцев и устойчивого восстановления социальной и экономической жизни города. Любой новый негатив или форс-мажор на рынке общественного питания Санкт-Петербурга неуместен и должен внимательно прогнозироваться, иначе он распространится на экономическое настроение отрасли по всей России, окажет в моменте давление на финансовый рынок страны», — пояснил Андрей Лобода.

Позитивные прогнозы

По мнению экономиста, сегодня есть все основания придерживаться умеренно позитивных прогнозов по восстановлению рынка фуд-кортов и в Петербурге, и в других городах-миллионниках России. Ситуация с посещаемостью в августе, даже на фоне разгара отпусков, вселяет надежду. По итогам последнего месяца лета объем клиентского потока вырастет почти на 40%.

«Сегодня в соответствии с установленными правилами в Санкт-Петербурге работает 121 компания общественного питания в формате фуд-кортов, фуд-плейсов и «островков». Уже осенью количество участников рынка может как минимум удвоиться. К тому же расположенные на территориях торговых центров предприятия общественного питания в период спада посещений клиентов нарастили онлайн-продажи. Вполне возможно, что по итогам летних месяцев онлайн-заказы в секторе в Санкт-Петербурге и в Москве вырастут в 3–4 раза по сравнению с летним периодом 2019 года. Набирают обороты заказы на вынос и доставку. При этом выручка от посетителей может просесть на 70–80%», — добавил Андрей Лобода.

Ничего страшного не происходит, уверен эксперт. Выживают в частном бизнесе только гибкие и оперативно управляющие изменениями в деловой среде. Голодным никто не останется, а здоровье граждан по-прежнему будет у властей в приоритете. Экономика Санкт-Петербурга набирает обороты, по итогам текущего года ВРП города на Неве может показать рост на уровне 4%, вклад рестораций в него будет околонулевым.