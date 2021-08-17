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Перечислены симптомы рака, требующие медицинского обследования
Общество
Перечислены симптомы рака, требующие медицинского обследования
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Лондон, 17 августа. Одна из главных медицинских проблем в условиях пандемии коронавируса заключается в том, что люди откладывают посещение врачей.

Из-за этого возникают определенные риски в сфере выявления онкологических заболеваний. Поэтому крайне важно, чтобы люди тщательно следили за своим самочувствием, отметила глава британской Национальной службы здравоохранения (NHS) Аманда Притчард.

«Чрезвычайно важно, чтобы люди распознавали общие симптомы, сигнализирующие о возможном раке, и своевременно обращались к терапевтам», — рассказала она.

Существует список изменений, которые указывают на развитие онкологических заболеваний. Его составили специалисты из организации по исследованию рака Cancer Research UK.

Согласно оценкам медиков, о развитии заболеваний могут свидетельствовать кашель с кровью, хриплый голос, язва по рту или на языке в течение трех недель, изменение привычек кишечника, кровь в моче, одышка, трудности с глотанием. В перечень симптомов также входят сильная ночная потливость, стойкое вздутие живота, беспричинная потеря аппетита и многое другое.

Ранее стало известно о наличии рекомендаций по вакцинации от коронавируса для больных раком. Таким пациентам напомнили о необходимости процедуры, так как они находятся в группе риска.

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