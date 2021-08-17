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Экс-президент СССР Горбачев перечислил допущенные США в Афганистане ошибки

  /   Обновлено: 17 августа 2021 12:01
Политика
Экс-президент СССР Горбачев перечислил допущенные США в Афганистане ошибки
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 августа. Экс-президент СССР Михаил Горбачев призвал политиков сделать выводы из ситуации в Афганистане и не повторять ошибок, совершенных США в республике.

По словам бывшего советского президента, США следовало раньше признать неудачу операции в Афганистане. Горбачев подчеркнул, что на первых этапах Москва даже поддерживала эту идею, но быстро в ней разочаровалась.

«Важно извлечь уроки и, как минимум, не повторять подобных ошибок», — прокомментировал РИА Новости Горбачев ситуацию в Афганистане.

Он подчеркнул, что изначально проект «преувеличивал угрозы», а его геополитические цели были обозначены слишком расплывчато. Кроме того, они были помножены на довольно нереалистичные попытки демократизировать многоплеменное общество, что стало большой политической ошибкой.

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