Временное помрачение: почему 29-летняя россиянка выбросила чужого ребенка из окна

В роддоме Городской клинической больницы №1 в Стерлитамаке 29-летняя женщина выкинула из окна третьего этажа ребенка соседки по палате. От полученных травм малыш скончался. Как стало известно Федеральному агентству новостей, 12 августа женщину выписали из психиатрической лечебницы.

По словам источника ФАН, 29-летняя Алина А., которая выбросила из окна чужого ребенка, рожденного ее соседкой по палате, приехала в Стерлитамак из Киргиз-Мияков. В родном населенном пункте женщина состояла на учете в психдиспансере, она страдала от депрессивного эпизода тяжелой степени с психотическими симптомами. Однако за несколько дней до родов женщину выписали из психлечебницы, поскольку, по мнению врачей, она не представляла никакой опасности для окружающих.

Алина А. родила в минувшую пятницу, 13-го августа, на следующий день к ней в палату подселили еще одну роженицу. Через два дня, когда медперсонал вышел из палаты, подозреваемая схватила младенца и выбросила его из окна третьего этажа роддома.

При этом в больнице утверждают, что при поступлении в роддом признаков депрессии или психических отклонений у женщины не было, как и показаний для госпитализации в спецучреждение. Кроме того, известно, что Алина А. работала участковым терапевтом в больнице города Киргиз-Мияки. По факту произошедшего инициирован комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств и причин совершенного преступления. Новорожденного ребенка подозреваемой изолировали от матери.

ФАН связался с практикующим психологом и гештальт-терапевтом Людмилой Суздальцевой, чтобы узнать, почему женщина, которая сама недавно испытала материнское счастье, лишила его другого человека, совершив страшное преступление. По словам специалиста, это было временное помрачение рассудка, поэтому женщина не отдавала отчет своим действиям.

«Скорее всего, это было временное помрачение рассудка, которое могло быть основано на депрессии, послеродовом расстройстве или общей усталости. Нужно разговаривать с этой женщиной. Хотя весьма вероятно, что она сама не сможет внятно объяснить и рассказать последовательность своих действий, а также то, что ей двигало в момент совершения преступления. Мне кажется, что это какой-то импульсивный поступок, от которого эта женщина сейчас сама в ужасе», — объяснила специалист.

Роженица, которая выбросила из окна роддома чужого младенца, была замужем. Однако, как стало известно ФАН, супруг не пришел к ней в больницу после родов.