Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 12:00
12:00
Политика
Политолог Макеева поддержала Шугалея на выборах в ЗакС Санкт-Петербурга
12:00
Общество
Лидер общественной симпатии: профессор Иванцов высказался о партии «Родина»
11:58
Общество
Перечислены симптомы рака, требующие медицинского обследования
11:57
Политика
Экс-президент СССР Горбачев перечислил допущенные США в Афганистане ошибки
11:54
Происшествия
Транспортный самолет Ил-112 разбился в районе аэропорта Кубинка
11:53
Спорт
Защитник «Спартака» Жиго может перейти в итальянский «Торино»
11:51
Общество
Власти России ведут предметный разговор с Евросоюзом о признании COVID-сертификатов
11:51
Общество
Собянин заявил о завершении ремонта моста в центре Москвы
11:48
Происшествия
Комбайнеры нашли тело неизвестного посреди поля в Крыму
11:47
Армия
Американцы «забыли» украинских контрактников на военной базе в Кабуле
Все новости

Защитник «Спартака» Жиго может перейти в итальянский «Торино»
Спорт
Защитник «Спартака» Жиго может перейти в итальянский «Торино»
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com

Москва, 17 августа. Французский защитник столичного «Спартака» Самуэль Жиго попал в сферу интересов «Торино».

Итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари в Twitter-аккаунте сообщил, что Самуэль Жиго может продолжить карьеру в Серии А. Согласно его данным, в услугах 27-летнего защитника заинтересован «Торино». Контракт Жиго со «Спартаком» истекает в июне 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро. Жиго перешел в «Спартак» из бельгийского «Гента». В прошлом сезоне французский защитник провел 26 матчей в РПЛ, в которых забил три гола.

Ранее «Локомотив» завершил вничью матч четвертого тура чемпионата России против «Зенита». Встреча проходила на столичном стадионе «РЖД Арена».

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Защитник «Спартака» Жиго может перейти в итальянский «Торино»
спартак трансфер переход жиго торино
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru