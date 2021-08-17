Защитник «Спартака» Жиго может перейти в итальянский «Торино»

Москва, 17 августа. Французский защитник столичного «Спартака» Самуэль Жиго попал в сферу интересов «Торино».

Итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари в Twitter-аккаунте сообщил, что Самуэль Жиго может продолжить карьеру в Серии А. Согласно его данным, в услугах 27-летнего защитника заинтересован «Торино». Контракт Жиго со «Спартаком» истекает в июне 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро. Жиго перешел в «Спартак» из бельгийского «Гента». В прошлом сезоне французский защитник провел 26 матчей в РПЛ, в которых забил три гола.

Ранее «Локомотив» завершил вничью матч четвертого тура чемпионата России против «Зенита». Встреча проходила на столичном стадионе «РЖД Арена».