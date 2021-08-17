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Американцы «забыли» украинских контрактников на военной базе в Кабуле
Армия
Американцы «забыли» украинских контрактников на военной базе в Кабуле
Global Look Press  /  Rahmatullah ALizadah/XinHua

Кабул, 17 августа. Группа украинских военных не может покинуть бывшую американскую военную базу в Кабуле, которая перешла под контроль «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

В настоящее время на базе находятся 12 украинских военных, которые служили в Кабуле по контракту. По словам одного из бойцов, на базу уже приходили талибы, которые вели себя весьма учтиво, однако забрали все оружие, предупредив, что могло быть «и по-другому».

«На базе около 400 человек, среди которых включая меня 12 граждан Украины. Есть британцы, румыны, болгары, грузины и индусы», — пояснил украинец.

Он также добавил, что иностранцы не покидают территорию базы, так как в городе «царит анархия». При этом запасов продовольствия им хватит на неделю,

«Электричество и связь пока есть. Воды и пищи хватит примерно на неделю», — добавил он.

В МИД Украины знают о заблокированных на базе военных, однако дипломаты пока не могут повлиять на ситуацию и обещают искать варианты эвакуации украинцев из Кабула при участии европейских стран, передает «Утро.ру».

Напомним, 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, после чего установили полный контроль над столицей Афганистана. Президент республики Ашраф Гани заявил о сложении полномочий, а позже покинул страну.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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украина кабул афганистан контрактники
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