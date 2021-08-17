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Нежное фото Кети Топурии с супругом растрогало поклонников
Шоу-бизнес
Нежное фото Кети Топурии с супругом растрогало поклонников
instagram.com  /  @keti_one_official

Москва, 17 августа. Популярная певица Кети Топурия поделилась с поклонниками трогательной фотографией со своим мужем Львом Деньговым. Супруги вместе отдыхают в Каннах.

Солистка группы A'Studio опубликовала на своей странице в Instagram яркое фото с супругом. Деньгов нежно обнимает Топурию, держа руку на ее талии. Супруги выглядят очень счастливыми.

Подписчики в комментариях под фотографией отметили, что Топурия и Деньгов даже похожи между собой. Они пожелали влюбленным приятного отдыха. Фотография растрогала поклонников звездной пары, и они оставили сотни теплых слов.

«Вы очень красивая пара и так похожи»;

«Красивые, загорелые, счастливые. Любви, счастья, добра вам»;

«Какая все-таки хорошая пара! Приятно посмотреть! Так и должно быть: красивые, молодые, а не то, что многие публичные личности с большой разницей в возрасте», — написали интернет-пользователи.

Роман между Кети Топурией и Львом Деньговым начался около трех лет назад. Своего молодого человека певица долгое время скрывала от поклонников. В прошлом году стало известно, что артистка ждет второго ребенка. В начале года у пары родился сын, которого назвали Адамом. Топурия воспитывает дочь Оливию от предыдущих отношений.

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фото деньгов топурия
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