Анатолий Вассерман уличил в лицемерии Джо Байдена на фоне ситуации в Афганистане

Поведение президента США Джо Байдена напоминает басню о лисе, которая не смогла дотянуться до винограда. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал заявление хозяина Белого дома о том, что США не преследовали цель создать централизованную демократию в Афганистане.

«На мой взгляд, это напоминает басню Эзопа, по крайней мере, он самый ранний из всех известных мне авторов сюжетов на эту тему. Басня о том, как лиса, не дотянувшись до грозди винограда, сказала, что нет и смысла тянуться, потому что он еще не созрел», — сказал журналист.

Анатолий Вассерман отметил, что у Джо Байдена короткая память, поскольку в свое время в Вашингтоне заявляли прямо противоположное.

«Поведение Соединенных Государств (Соединенных Штатов Америки. — Прим. ФАН) очень напоминает эту басню: когда младший Буш впервые заявил о вводе войск в Афганистан, он называл одной из целей как раз приведение этой страны к американскому стандарту представлений о демократии. Собственно, и само название военной операции «Несокрушимая свобода» указывает именно на это», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В завершение он отметил, что подобные высказывания не украшают политика.

«Заявлять теперь, что не очень-то и хотелось, — лицемерие. Если бы с самого начала говорили только о борьбе с террором, то с Байденом, наверное, можно было согласиться», — заключил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН объяснил наращивание в Китае числа межконтинентальных баллистических ракет. По его словам, Пекин стремится показать Вашингтону, что возможная война с Поднебесной закончится катастрофой для США.