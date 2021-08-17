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Анатолий Вассерман уличил в лицемерии Джо Байдена на фоне ситуации в Афганистане
Политика
Анатолий Вассерман уличил в лицемерии Джо Байдена на фоне ситуации в Афганистане
Федеральное агентство новостей  / 

Поведение президента США Джо Байдена напоминает басню о лисе, которая не смогла дотянуться до винограда. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал заявление хозяина Белого дома о том, что США не преследовали цель создать централизованную демократию в Афганистане.

«На мой взгляд, это напоминает басню Эзопа, по крайней мере, он самый ранний из всех известных мне авторов сюжетов на эту тему. Басня о том, как лиса, не дотянувшись до грозди винограда, сказала, что нет и смысла тянуться, потому что он еще не созрел», — сказал журналист.

Анатолий Вассерман отметил, что у Джо Байдена короткая память, поскольку в свое время в Вашингтоне заявляли прямо противоположное.

«Поведение Соединенных Государств (Соединенных Штатов Америки. — Прим. ФАН) очень напоминает эту басню: когда младший Буш впервые заявил о вводе войск в Афганистан, он называл одной из целей как раз приведение этой страны к американскому стандарту представлений о демократии. Собственно, и само название военной операции «Несокрушимая свобода» указывает именно на это», — пояснил собеседник ФАН.

Анатолий Вассерман уличил в лицемерии Джо Байдена
Федеральное агентство новостей  / 

В завершение он отметил, что подобные высказывания не украшают политика.

«Заявлять теперь, что не очень-то и хотелось, — лицемерие. Если бы с самого начала говорили только о борьбе с террором, то с Байденом, наверное, можно было согласиться», — заключил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН объяснил наращивание в Китае числа межконтинентальных баллистических ракет. По его словам, Пекин стремится показать Вашингтону, что возможная война с Поднебесной закончится катастрофой для США.

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Все новости / Политика / Анатолий Вассерман уличил в лицемерии Джо Байдена на фоне ситуации в Афганистане
сша байден вассерман
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