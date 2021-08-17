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Эксперимент ученых помог доказать, что незрячие люди способны воспринимать цвета
Наука
Эксперимент ученых помог доказать, что незрячие люди способны воспринимать цвета
pixabay.com

Нью-Хейвен, 17 августа. Американским ученым удалось опровергнуть миф о слепых людях, который предполагает, что они не могут в полной мере понимать цвета.

Нейробиологи и психологи из Йельского университета и Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе провели исследование. В ходе эксперимента они провели опрос среди незрячих добровольцев. Ученые задавали вопросы о цвете различных предметов, таких как фрукты, деньги, стоп-знак и драгоценности. Также они уточняли, могут ли два объекта иметь одинаковый окрас.

В процессе исследования слепые волонтеры не всегда соглашались с предложенными фактами. Например, они ставили под сомнение, что огурец зеленый. При этом их рассуждения о том, почему овощ имеет такой окрас, и могут ли два огурца быть одного цвета, совпадали с умозаключениями зрячих добровольцев. Это говорит о том, что слепые способны постигнуть концепцию цвета не в меньшей степени, чем другие граждане.

Ранее стало известно, что существует несколько способов сохранения зрения при частом использовании гаджетов. Одним из них являются перерывы продолжительностью в 15-20 минут, объясняют врачи.

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ученые цвета незрячие
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