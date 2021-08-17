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Эфир: Онищенко о медицинских рейтингах, ОМС и доплатах врачам за работу с COVID-19

  /   Обновлено: 17 августа 2021 15:08
Пресс-центр
Эфир: Онищенко о медицинских рейтингах, ОМС и доплатах врачам за работу с COVID-19
Федеральное агентство новостей  / 

Во вторник, 17 августа, с 15:00 Медиагруппа «Патриот» проводит брифинг, посвященный российской медицине, ОМС и доплатам врачам за работу с COVID-19.

Согласно рейтингу стран по эффективности систем здравоохранения, который составлен на основе данных ВОЗ, два года назад Россия занимала 53 место, уступив таким странам, как Бразилия, Чили и Алжир. Какие выводы можно сделать сейчас — по прошествии этих двух лет, какое место в мире по развитию медицины занимает Россия?

В каком направлении нужно развиваться российской медицине — в сторону коммерциализации, чтобы повысить качество услуг, либо как государственная бюджетная отрасль — чтобы сохранить бесплатность и доступность?

Есть ли вероятность, что после окончания пандемии врачи, которые перестанут получать т. н. ковидные премии, уйдут из профессии, поскольку не захотят работать только за оклады?

На эти и другие вопросы отвечает врач-эпидемиолог, политик и общественный деятель Геннадий Онищенко.

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онищенко врачи медиагруппа патриот коронавирус
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