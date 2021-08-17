Оперштаб сообщил о 20 958 новых случаях коронавируса в России

Москва, 17 августа. Российские медики за сутки выявили 20 958 случаев коронавируса в 85 регионах. У 8,2% пациентов нет клинических проявлений инфекции.

В Москве выявлено 2006 новых случаев COVID-19. В Подмосковье заболели еще 1328 человек. В Петербурге новая коронавирусная инфекция диагностирована у 1156 местных жителей. По всей России за сутки зафиксировано 805 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели еще 18 407 человек.

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил премировать медиков, задействованных в программе вакцинации россиян от коронавируса. Инициатива направлена на рассмотрение главе правительства Михаилу Мишустину.