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Электронные отходы могут содержать до 7% мирового запаса золота
Экономика
Электронные отходы могут содержать до 7% мирового запаса золота
pixabay.com  /  JacekAbramowicz

Москва, 17 августа. Несмотря на потенциальные выгоды, только небольшой процент электронных отходов попадает на переработку.

Доля старой электроники, которая проходит специализированную процедуру утилизации, не превышает 8%. Об этом сообщает сайт 360tv.ru со ссылкой на слова директора ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева.

«Из одной тонны материнских плат получается килограмм серебра и 100 грамм золота. Всего в электронных отходах может храниться 7% мирового запаса золота. По нашим данным, сейчас удается утилизировать от 6% до 8% бывшей в употреблении электроники», — отметил он.

Россия реализует программы по развитию переработки пластика. Для этого в Подмосковье установят 50 экологических пунктов. Их пользователи смогут не только помочь природе, но и заработать баллы, которые можно потратить в магазине.

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