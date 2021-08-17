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Кулеба заявил о намерении вернуть из России первую конституцию Украины

  /   Обновлено: 17 августа 2021 11:39
Политика
Кулеба заявил о намерении вернуть из России первую конституцию Украины
wikipedia.org  /  Håkan Henriksson/CC BY 3.0

Киев, 17 августа. Исторический документ «Договоры и постановления» Филиппа Орлика, который на Украине называют конституциями, однажды вернут из России, уверен глава МИД Дмитрий Кулеба.

Полное русскоязычное название законодательного акта — «Договоры и постановления прав и вольностей войсковых», однако на Украине слово «постановления» заменяют словом «конституции» в соответствии с латиноязычным оригиналом текста. Некоторые украинские политики также считают документ Орлика прообразом основного закона страны.

«Мы 13 лет работали над тем, чтобы привезти оригинал. И хоть никто не верил, но оригинал уже привезен», — подчеркнули в Киеве.

Латинский оригинал «Договоров и постановлений» вместе с тремя копиями был передан Киеву из Швеции для временного показа в Софийском соборе, однако команда президента Владимира Зеленского и глава международного ведомства Дмитрий Кулеба намерены вернуть именно славяноязычную версию текста договора XVIII века, которая хранится в Москве. В российском варианте документа есть сразу несколько «компрометирующих» нюансов: слово «конституция» не упоминается, а вместо выражения «народ украинский» используется формулировка «народ малороссийский».

Глава МИД Украины нередко эпатирует украинскую и международную публику громкими выступлениями. За несколько дней до заявления о возврате конституций Орлика из России Дмитрий Кулеба озвучил очередной план Киева по Крыму — на этот раз со ссылкой на индийского философа Махатму Ганди.

На Украине продолжают крепнуть русофобские настроения, пишет НСН со ссылкой на депутата Верховной рады Олега Волошина. Как отметил парламентарий, определенная часть украинского общества «ненавидит Россию всеми фибрами души».

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украина россия швеция документы история кулеба конституция орлика
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