Миграционный кризис в Литве напомнил, как Европа нарушает права беженцев

Вопреки заявлениям лидеров европейских стран об уважении ими международного законодательства, с каждым годом вскрывается все больше нарушений прав беженцев на территории Евросоюза. Очередным примером европейского «гостеприимства», которого за последние пять лет заметно поубавилось, стала Литва.

Начали за здравие, закончили за упокой

В 2015 году, после начала миграционного кризиса в Европе, вызванного продолжающимися военными конфликтами на Ближнем Востоке и в Северной Африке, тысячи беженцев устремились в Европу в поисках лучшей жизни.

На практике, многие в Евросоюзе оказались не готовы к такому развитию событий, и попытки ЕС решить эту проблему коллективно раскололи организацию на два лагеря: тех, кто считал помощь мигрантам своим долгом и тех, кто не захотел подчиняться общеевропейским решениям и отказался размещать на своей территории мигрантов.

Помимо Греции, Испании и Италии, пострадавших от наплыва беженцев больше всех, основными лоббистами общеевропейского гостеприимства были Франция и Германия. Французский лидер Эммануэль Макрон заявлял, что помощь беженцам «лежит в традициях Европы и является для нее делом чести». Аналогично, подобным образом выступала немецкий канцлер Ангела Меркель.

В основном их слова долгое время не расходились с делом. Берлин и Париж, действительно, многое сделали для социального обеспечения прибывающих мигрантов. Во Франции беженцы получали по 91 евро в месяц на человека, 718 евро выделяли семье из шести человек, а приезжим, не проживающим в специальных центрах, выдавали по 340 евро.

В Германии ситуация была более благоприятная. Власти выделяли каждому взрослому мигранту по 330 евро в месяц на карманные расходы и 283 евро на детей в возрасте до 18 лет. Более того, чтобы облегчить их интеграцию в немецкое общество, на местных телеканалах начали транслировать передачи на английском и арабском языках, а власти выпустили специальную методичку «Германия: Первая информация для беженцев», где рассказывалось об общепринятых культурных нормах.

Angela Merkel welcomed refugees to Germany. They’re starting to help the economy. https://t.co/JeAFGkx0lP — Paul Spiegel (@pbspiegel) May 7, 2019

Однако принципы общеевропейского гостеприимства, так бравурно декларируемые устами некоторых лидеров ЕС, сегодня выглядят уже не так привлекательно. Несмотря на то, что тема мигрантов до сих пор является элементом политического и экономического давления Евросоюза на страны Восточной Европы, не желающие принимать у себя беженцев, бывшие сторонники политики «открытых дверей» сами инициируют активные меры по недопущению роста числа мигрантов. При этом нарушая нормы международного права.

Преступные подходы к защите внешних границ

Согласно первому пункту 33-й статьи Женевской конвенции 1951 года, в международном праве по отношению к беженцам действует «принцип не высылки». Он подразумевает, что человек, ищущий убежище, не может насильно возвращен в страну, из которой он прибыл, если это угрожает его жизни или свободе, а также другим фундаментальным правам человека. Официальное признание статуса беженца для соблюдения этого принципа необязательно.

Несмотря на это, страны Евросоюза все чаще попирают это положение международного права, в основном руками береговой охраны Ливии или Европейского агентства охраны внешних границ Frontex.

Ministerie van Defensie - NL / sergeant-1 Eva Klijn

Многие годы Италия и другие страны ЕС активно финансировали ливийскую береговую охрану, чтобы повысить ее возможности по борьбе с контрабандистами, которые переправляют беженцев на хлипких лодках через Средиземное море, подвергая их жизни опасности. В этом же направлении в регионе работает и вышеуказанное европейское агентство.

Однако многочисленные расследования показывают, что как ливийские военные, так и сотрудники Frontex неоднократно перехватывали в море мигрантов и насильно отправляли их обратно, не позволяя добраться до берегов Европы.

В частности, по данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с января по июнь 2021 года ливийская береговая охрана вернула в Ливию более 13 тыс. человек — больше, чем за весь прошлый год.

Интересно, что поддерживают эту нарушающую международное право деятельность не все ее участники. В этом плане показателен инцидент с датским патрульным катером, участвовавшим в операции Frontex «Посейдон» у берегов Греции в марте 2020 года. После того как его экипаж спас в Эгейском море 33-х мигрантов из шлюпки, штаб операции приказал датчанам вернуть беженцев на их плавательное средство и отбуксировать его из греческих вод. Командир катера выполнять приказ отказался, посчитав, что он подвергнет жизнь мигрантов опасности и доставил их на греческий остров Кос. Хотя о других подобных случаях информации нет, вероятность того, что он далеко не единственный, довольно высока.

Two Danish patrol boats joined #Frontex operation #Poseidon to help Greek authorities patrol their borders and fight cross-border crime https://t.co/YA3GsmfO1R — Frontex (@Frontex) June 3, 2019

Однако де-факто незаконная деятельность ливийской береговой охраны и агентства Frontex по недопущению беженцев в Европу — не единственная пограничная проблема соблюдения прав переселенцев. Расследование британского издания The Guardian показало, что, с учетом всех миграционных маршрутов в Европу, не только из Ливии, за 2020 год страны ЕС незаконно оттеснили от границ Евросоюза по меньшей мере 40 тыс. просителей убежища, в результате чего погибли около 2 тыс. человек.

Нарушения международного права наблюдаются не только на внешних, но и на внутренних границах ЕС, например, на итало-французской. Там, по данным известной правозащитной организации Human Rights Watch, французские пограничники постоянно играют беженцами в пинг-понг, незаконно выдворяя их обратно в Италию. Причем, отбирая деньги, телефоны и документы, удостоверяющие личность.

Согласен хотя бы на рай в шалаше

Еще одной проблемой беженцев в Европе является катастрофическая нехватка жилья, положенного им согласно международному праву. Например, в той же Франции, которая заявляла, что помощь беженцам — дело чести, этот вопрос с каждым годом встает все острее. Правозащитники даже подозревают, что Париж не решает эту проблему специально, чтобы отбить у мигрантов желание прибывать в страну. Во французском бюджете на 2021 год предусмотрено финансирование на создание лишь 4,5 тыс. дополнительных жилых мест, чего недостаточно для восполнения нынешнего дефицита.

При этом, не решая растущих проблем с обеспечением мигрантов жильем, в период с ноября 2019 года по конец октября 2020 года французские власти демонтировали в стране более 1000 лагерей и других неформальных жилых помещений мигрантов, фактически оставив людей на улице. Для разгона самоорганизованных мест проживания полиция применяла слезоточивый газ и иные спецсредства.

French police violently dismantle migrant camp in central Paris, clashing with migrants and activists https://t.co/Tu84kv3xHU — BBC News (World) (@BBCWorld) November 24, 2020

За неподобающее отношение к беженцам Париж уже получал упреки от Европейского суда по правам человека. В 2020 году он обвинил Францию в неуважении к достоинству трех просителей убежища, которые были «не в состоянии получить материальную и финансовую поддержку, на которую они имели право в соответствии с французским законодательством и в результате были вынуждены спать в нечеловеческих условиях в течение нескольких месяцев, не имея средств к существованию».

Не менее остро жилищная проблема беженцев остается в центре повестки и в других странах Евросоюза, например, Италии или Греции.

Дурной пример заразителен

Судя по всему, насмотревшись на нарушения прав беженцев другими странами Евросоюза, Литва решила, что и ей можно безнаказанно попирать международное право.

Буквально каждый день с литовско-белорусской границы приходят вести о насильственном выдворении беженцев литовскими пограничниками обратно на территорию Белоруссии. Все, как у старших товарищей по Евросоюзу.

Более того, в июле парламент республики принял закон, разрешающий массовые задержания мигрантов и ограничивающий их права на обжалование решения о непредоставлении им официального статуса.

Lithuania says it will use force, if needed, to turn away migrants crossing in from Belarus. It distributed video showing large groups being escorted to its border by Belarus border guard vehicles. https://t.co/XnFFhldirS — AP Europe (@AP_Europe) August 3, 2021

Эти факты не остались без внимания Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Его представитель Шабия Манту призвала Вильнюс соблюдать международное право, напомнив, что Женевская конвенция 1951 года о статусе беженцев, Европейская конвенция по правам человека и законодательство ЕС требуют от государств защищать право людей на убежище и защиту, даже если они прибывают в страну противоправно. Кроме того, за незаконное пересечение границы они не должны нести наказания.

На данный момент Литва к требованию не прислушалась и лишь подала пример соседней Латвии, где отмечается все большее число столкновений беженцев с латышскими пограничниками.