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Силовики задержали в Колумбии лидера международной группировки наркоторговцев

  /   Обновлено: 17 августа 2021 11:29
Происшествия
Силовики задержали в Колумбии лидера международной группировки наркоторговцев
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

, 17 августа. Оперативники задержали одного из лидеров международной группировки контрабандистов-наркоторговцев, ввозивших запрещенные вещества из Южной Америки в Россию.

Операция «Курская дуга» проходила при участии иностранных партнеров в колумбийском городе Медельин. Россиянин, по данным следствия, является одним из предполагаемых лидеров преступной группировки.

Он организовал поставки произведенных на территории Южной Америки запрещенных веществ через Испанию в Россию с целью перепродажи. Специалисты устанавливают причастных к преступлению.

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