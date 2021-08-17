Силовики задержали в Колумбии лидера международной группировки наркоторговцев

, 17 августа. Оперативники задержали одного из лидеров международной группировки контрабандистов-наркоторговцев, ввозивших запрещенные вещества из Южной Америки в Россию.

Операция «Курская дуга» проходила при участии иностранных партнеров в колумбийском городе Медельин. Россиянин, по данным следствия, является одним из предполагаемых лидеров преступной группировки.

Он организовал поставки произведенных на территории Южной Америки запрещенных веществ через Испанию в Россию с целью перепродажи. Специалисты устанавливают причастных к преступлению.