В России повысилась себестоимость добычи нефти

Москва, 17 августа. Федеральная служба государственной статистики рассказала, что в России увеличилась себестоимость добычи черного золота.

Согласно данным за период с апреля по июнь текущего года, показатель увеличился в 2,2 раза по сравнению с тем же периодом 2020 года. Себестоимость нефтедобычи выросла с 9,246 до 20,379 тысячи рублей за тонну.

За первое полугодие показатель повысился в 1,7 раза — с 11,203 тысячи рублей до 19,147 тысячи рублей за тонну сырья. Согласно статистической информации, себестоимость добычи нефти в РФ начала увеличиваться с 2017 года, уточняет ТАСС.

СМИ ранее сообщали, что президент США Джо Байден выступил с просьбой-предостережением в адрес ОПЕК+. Американский лидер попросил альянс отказаться от сокращения нефтедобычи по мере восстановления мировой экономики.

Компания «Роснефть» заявила об увеличении распространения нефтеносных пластов участка в пределах Западно-Иркинского месторождения (входит в проект «Восток-Ойл»). Оно было открыто в прошлом году на Таймыре в Красноярском крае, пишет «ФедералПресс».