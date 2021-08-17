Кабмин разработает меры ограничения строительства в зонах подтоплений

Москва, 17 августа. Президент России Владимир Путин дал поручение правительству проработать ограничения строительства жилищ на территориях постоянного подтопления.

Кроме этого, глава государства распорядился подготовить предложения о введении обязательного страхования имущества для граждан, проживающих в таких районах. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля.

«Представить предложения о совершенствовании законодательства РФ в части, касающейся ограничения строительства новых жилых домов и проведения капитального ремонта жилых домов, находящихся в зонах постоянного затопления и подтопления; введения обязательного страхования имущества граждан, проживающих в зонах постоянного затопления и подтопления», — указано в поручении.

Документ адресован Правительству РФ совместно с властями регионов. Сроком исполнения является 15 октября.

Ликвидацию лесных пожаров и паводков в стране, а также их последствий Путин держит на личном контроле. Главное, по его словам, — позаботиться о людях. Ранее он поручил оперативно восстановить дома и имущество, а также предусмотреть помощь жителям населенных пунктов, которым стихия не угрожает, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В Волгограде представили инициативу предоставления земельного участка многодетным семьям. Такую идею выдвинул губернатор Андрей Бочаров.