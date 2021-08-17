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Новосибирский журналист получил штраф за съемку дроном на Алтае

  /   Обновлено: 17 августа 2021 11:34
Происшествия
Новосибирский журналист получил штраф за съемку дроном на Алтае
pixabay.com

Горно-Алтайск, 17 августа. Журналист из Новосибирска Петр Маняхин1 (физическое лицо, выполняющее функции иноагента) проводил съемки в Онгудайском районе. Теперь он обязан заплатить 32 тыс. рублей.

Ространснадзор вынес решение о штрафе в адрес журналиста Петра Маняхина, который приехал в Республику Алтай. Как отмечено в протоколе, Маняхин не получал разрешения на использование воздушного пространства в Алтайском центре ОрВД. Сам же журналист намерен обжаловать штраф в суде.

Накануне Преображенский суд вынес решение в отношении пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш, которая получила к 1,5 года ограничения свободы за призыв к нарушению антиковидных мер.

1 Иностранный агент.

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