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Бритни Спирс ответила на слухи о своей беременности
Шоу-бизнес
Бритни Спирс ответила на слухи о своей беременности
Global Look Press  /  Dave Starbuck via www.imago-imag

Лос-Анджелес, 17 августа. Американская поп-звезда Бритни Спирс прокомментировала неподтвержденные сообщения о ее беременности. Она рассказала, действительно ли ждет ребенка от своего бойфренда Сэма Асгари.

Исполнительница хита Toxic долгие годы находилась под опекой своего отца. Спирс признавалась, что мечтала выйти замуж и родить третьего ребенка, но опекун запретил ей беременеть. Певице установили внутриматочную спираль, хотя она этого не желала.

Однако отец поп-звезды добровольно отказался от опеки. После этого поклонники заподозрили, что Спирс забеременела, воспользовавшись долгожданной свободой. Исполнительница ответила на подобные слухи на своей странице в Instagram.

«Нет, ребята, я не сделала грудь на прошлой неделе и я не беременна. У меня есть грудь на этом фото, потому что я поглощала еду», — написала певица.

Знаменитость также пояснила, почему стала часто оголяться на фото. Спирс напомнила, что пришла в этот мир без одежды. Раньше певица стеснялась своего тела, но теперь посмотрела на себя с другой точки зрения.

«Я женщина, красивая, чувствительная женщина, которой нужно взглянуть на себя в чистом виде», — отметила поп-звезда.

Ранее мать Бритни Спирс отреагировала на освобождение дочери от опеки отца. Женщина порадовалась, что ее бывший муж добровольно отказался от опекунства.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бритни Спирс ответила на слухи о своей беременности
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