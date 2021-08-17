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«Победа» готова начать летать в Египет с конца октября

  /   Обновлено: 17 августа 2021 11:12
Общество
«Победа» готова начать летать в Египет с конца октября
pobeda.aero  /  Пресс-служба авиакомпании «Победа»

Москва, 17 августа. Российский авиаперевозчик «Победа» готов к перелетам в Египет. Предположительно, компания начнет выполнять рейсы в этом направлении в конце октября.

«Победа» запросила допуски к полетам в Египет, заявил гендиректор компании Андрей Калмыков. С конца августа российские авиакомпании намерены выполнять 15 рейсов в Египет еженедельно. Речь идет о перелетах в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Это популярные у россиян египетские курорты.

S7 также может запустить рейсы в Египет. Не исключено, что это произойдет уже в сентябре. Окончательное решение компания намерена принять в начале осени. Пока что покупка билетов на рейсы S7 в этом направлении невозможна.

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