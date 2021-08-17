Преображение 2021: почему называют Яблочный Спас, история, традиции, приметы, запреты

Преображение Господне — один из важнейших христианских праздников. Русская православная церковь отмечает его 19 августа. Западные христиане отметили праздник Преображение Господне 6 августа. Народное название праздника — Яблочный Спас.

Откуда пошло название Яблочный Спас

Праздник Преображение Господне посвящен событиям, связанным с Иисусом Христом, — Спасителем. В конце лета — начале осени (в том числе во время строгого Успенского поста) люди издревле спасались от голода свежими овощами и фруктами, созревавшими к тому времени. Отсюда слово «спас». Праздник Преображение связан с апостольской (а по сути — ветхозаветной) традицией освящения первых плодов: на юге это виноград, а в России — традиционно яблоки. До праздника на Руси свежие яблоки старались не есть, а освященные плоды считались «спасительными», целебными. Вот откуда название Яблочный Спас.

Всего в августе празднуется три Спаса — три праздника урожая, посвященных Христу Спасителю: Медовый (Первый) Спас 14 августа; Яблочный (Второй) Спас 19 августа и Ореховый, или Хлебный, (Третий) Спас 29 августа. Подробнее об этих праздниках — в материалах ФАН.

История праздника Преображение Господне

Событие, описанное в Евангелиях, которое вспоминают 19 августа, произошло вскоре после Вознесения Иисуса Христа в небесные чертоги Бога-отца. Несколько апостолов во время молитвы на горе Фавор увидели воскресшего Иисуса в преображенном божественном виде, а также получили от него наставления для дальнейшей деятельности по распространению учения Христова.

Преображение в христианстве считается символом божественного триединства, а также неразрывной связи божественного и человеческого в Христе.

Федеральное агентство новостей /

Яблочный Спас: традиции и приметы, что можно и нельзя делать

Яблочный Спас (Преображение) — это середина строгого Успенского поста, предваряющего праздник Успение Богородицы, отмечаемый в память окончания земной жизни Девы Марии. Успенский пост очень строг. Преображение — единственный день, когда верующим дозволяется употреблять в пищу рыбу и морепродукты. Взрослым в праздник разрешено немного вина. Подробнее о правилах Успенского поста читайте в материале ФАН.

Согласно народной традиции, до Яблочного Спаса не дозволялось есть плоды нового урожая, особенно яблоки. Считалась, что до 19 августа можно употреблять в пищу только свежие огурцы. Особенно строго осуждали женщин, нарушающих запрет: согласно суеверию, съеденное до Преображения свежее неосвященное яблоко могло привести к болезням и гибели детей села.

Впрочем, «грех» можно было отмолить: по народным верованиям, на Спасы, а особенно на Успение, прощаются все бабьи грехи, совершенные за год.

Запрет на свежие фрукты до Преображения имеет исторические корни. В средиземноморских монастырях монахи по апостольской традиции до праздника не ели виноград нового урожая, который следовало освятить на Преображение и только потом употреблять в пищу. Нарушителей лишали свежих фруктов на две недели.

Традиция освящать виноград, яблоки и другие плоды на Преображение очень распространена до сих пор. Считается, что после специальной молитвы эти плоды можно употреблять в пищу.

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На Руси главный блюдом и героем Преображения были яблоки: их ели во всех видах, готовили из них блюда и напитки, начинали заготавливать на зиму, дарили полными корзинами, продавали целыми возами и так далее. Вообще на Яблочный Спас было принято проявлять щедрость, скупердяев и жадин сурово осуждали.

Традиция в этот день дарить друг другу яблоки и яблочные пироги, звать в гости на чай с шарлоткой (рецепт смотрите в инфографике ФАН) сохраняется и поныне.

Яблочный Спас на Руси был временем последних гуляний перед осенней страдой и окончательного бесповоротного завершения купального сезона. Сидеть дома в этот день запрещалось: считалось, что отказ от празднования обижает матушку-землю, дарительницу урожая. Купание после 19 августа также строго осуждалось: люди боялись побеспокоить водную нечисть, которая, согласно верованиям, уже начинала засыпать на дне водоемов.

По погоде на Яблочный Спас судили о предстоящей осени и зиме. Если погода на Преображение еще летняя — осень будет теплой и долгой, но зато зима — суровой и снежной. Если на Яблочный Спас холодно и дождь — осень не порадует, но зато зима будет мягкой и оттепельной.