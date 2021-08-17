Санкт-Петербург, 17 августа. Законодательную инициативу федерального уровня об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев потенциально опасных собак, по аналогии с полисом ОСАГО для автомобилистов, рассмотрят в Заксобрании Петербурга на заседании 18 августа.

Действительно ли назрел этот вопрос? Почему не работают федеральные законы, обязывающие держать опасных собак на поводке и в наморднике? Сколько должна стоить страховка и как будут наказывать тех, кто не застраховался? Какие породы собак на самом деле опасны?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» отвечают судья по спортивно-прикладному собаководству, инструктор по дрессировке, одна из тренеров команды «Невский IPOдром» Светлана Девальд и владелица питомника восточноевропейских овчарок «Северная застава» Наталья Ильина.