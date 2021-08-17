В Ханты-Мансийске установили 1700 умных светильников



В рамках программы модернизации уличного освещения в Ханты-Мансийске завершена установка 1739 новых интеллектуальных светильников вместо устаревших фонарей. Новый умный свет теперь есть на 12 улицах и пешеходных переходах окружной столицы.

Как отмечает портал Ugra-news, Ханты-Мансийск по праву считается одним из самых освещенных городов России. Внешняя иллюминация оборудована на 100% городских улиц и площадей. Как отметил глава города Максим Ряшин, замена светильников на новые, энергоэффективные, снижает затраты городского бюджета за счет оптимального расхода электроэнергии и повышает комфорт и качество городской среды.

Современные настройки оборудования позволяют обеспечить максимальную видимость даже в условиях полной темноты в ночное время. Умные фонари со светодиодами солнечного спектра способны выдерживать экстремальные температурные нагрузки в диапазоне от −60 до +40 градусов по Цельсию, высокую влажность, перепады атмосферного давления, поэтому улицы останутся освещенными при любых природных катаклизмах. Но главное преимущество новых интеллектуальных светильников — их способность менять интенсивность освещения в зависимости от астрономического времени суток и погодных условий.

Энергосберегающие фонари объединены на базе цифровой системы внешнего управления. Специальный веб-интерфейс позволяет видеть интерактивную карту города с нанесенными линиями электроосвещения, оперативно реагировать на какие-то неполадки, в режиме онлайн регулировать степень освещенности того или иного района, собирать данные о потреблении электроэнергии. Можно задать определенный автоматизированный график включения освещения.

Новые цифровые решения для уличного освещения позволяют повысить уровень безопасности водителей и пешеходов, сделать городскую среду комфортнее и уютнее, к тому же сэкономив немалые бюджетные средства.

Ранее ФАН рассказывал, что в Петербурге обновят освещение для 100 памятников.