Талибы предложили женщинам участвовать в работе Правительства Афганистана

Кабул, 17 августа. Женщинам в Афганистане предложили участвовать в работе правительства исламской республики. С такой инициативой выступили талибы.

Члены движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) не хотят притеснения женщин, приводят их слова журналисты арабских СМИ. Кроме того, представители объединения разрешили афганкам быть ведущими на местном телевидении.

Ранее стало известно, что талибы призвали чиновников вернуться к привычной деятельности. Члены движения объявили всеобщую амнистию и отметили, что работники госучреждений должны продолжить работу.

1 Организация запрещена на территории РФ.