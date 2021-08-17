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Талибы предложили женщинам участвовать в работе Правительства Афганистана

  /   Обновлено: 17 августа 2021 11:09
Политика
Талибы предложили женщинам участвовать в работе Правительства Афганистана
wikipedia.org  /  PD

Кабул, 17 августа. Женщинам в Афганистане предложили участвовать в работе правительства исламской республики. С такой инициативой выступили талибы.

Члены движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) не хотят притеснения женщин, приводят их слова журналисты арабских СМИ. Кроме того, представители объединения разрешили афганкам быть ведущими на местном телевидении.

Ранее стало известно, что талибы призвали чиновников вернуться к привычной деятельности. Члены движения объявили всеобщую амнистию и отметили, что работники госучреждений должны продолжить работу.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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женщины афганистан правительство талибы
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