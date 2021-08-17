Труп афганца нашли в шасси вылетевшего из Кабула самолета

Кабул, 17 августа. Авиатехники при обследовании шасси обнаружили останки жителя Афганистана. Мужчина привязал себя в надежде хоть так сбежать из страны.

Известно, что самолет относится к классу военно-транспортных. Он вылетел из Кабула и направлялся в США. В одной из стран воздушному судну пришлось приземлиться из-за возникшей неполадки, после чего и был найден труп человека.

Ранее несколько тысяч граждан спешно покинули Афганистан после того, как власть перешла в руки террористической организации, сообщал сайт 360tv.ru.