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Труп афганца нашли в шасси вылетевшего из Кабула самолета

  /   Обновлено: 17 августа 2021 11:00
Происшествия
Труп афганца нашли в шасси вылетевшего из Кабула самолета
pixabay.com

Кабул, 17 августа. Авиатехники при обследовании шасси обнаружили останки жителя Афганистана. Мужчина привязал себя в надежде хоть так сбежать из страны.

Известно, что самолет относится к классу военно-транспортных. Он вылетел из Кабула и направлялся в США. В одной из стран воздушному судну пришлось приземлиться из-за возникшей неполадки, после чего и был найден труп человека.

Ранее несколько тысяч граждан спешно покинули Афганистан после того, как власть перешла в руки террористической организации, сообщал сайт 360tv.ru.

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