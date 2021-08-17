Microsoft построит свою систему борьбы с пиратством на блокчейне Ethereum

Вашингтон, 17 августа. Американский IT-гигант намерен использовать криптовалюту Ethereum для обнаружения нелицензионного использования своего программного обеспечения (ПО).

Блокчейн Ethereum будет применяться в качестве платформы для новой системы Argus, разработанной Microsoft. С помощью технологии смарт-контрактов она будет вознаграждать информацию о нарушителях авторского права, сообщает ИА «Красная Весна».

Подробности работы механизма останутся в тайне до начала масштабного тестирования. Microsoft подробнее расскажет о будущем Argus и их сотрудничества с командой Ethereum в конце сентября. Тогда пройдет 40-й международный симпозиум по надежным распределенным системам.

Ethereum является второй в мире криптовалютой по объему капитализации. Блокчейн проекта поддерживает технологию смарт-контрактов, что позволяет ему служить площадкой для других разработок. Ранее майнеры Ethereum впервые получили большую прибыль, чем добытчики биткоина.