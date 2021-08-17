Май Абрикосов назвал реальную зарплату Ксении Собчак на «Доме-2»

Москва, 17 августа. Блогер и экс-участник «Дома-2» Май Абрикосов заверил, что телеведущая Ксения Собчак зарабатывала намного меньше на скандальном реалити, чем сообщила об этом в интервью.

По его мнению, звезда ТВ преувеличивает свои доходы и значимость в «Доме-2». В одном из последних интервью знаменитость заявила, что получала на шоу 100 тысяч долларов. Но, по словам Абрикосова, это неправда.

Блогер сообщил, что Собчак получала 21 тысячу долларов в месяц, но никак не 100 тысяч. При этом ее коллега Ксения Бородина получала в три раза меньше. Зарплата до сих пор работающей на проекте ведущей в то время составляла от 6 до 8 тысяч долларов в месяц.

Абрикосова возмутили слова Собчак, которая в разговоре с психологом Вероникой Степанова заверила, что всего добилась сама. Собеседник звезды не согласилась с ней. Такого же мнения придерживается и бывший участник реалити.

«То есть Ксения хочет сказать, она, 23-летняя студентка, <…> без опыта работы на телевидении, грубо говоря тусовщица, просто так достойна была получать в 3,5 раза больше, чем «девушка с улицы» Бородина? За что?! За какие заслуги?! Никто бы не платил Ксении Ивановой 21 тысячу долларов», — написал Абрикосов на своей странице в Instagram.

Ксения Собчак убеждена, что ее известная фамилия не причастна к успеху. Звезда считает, что она всего добилась сама. Это вызвало недоумение у многих ее поклонников.