Блогер поделился списком привычных россиянину продуктов, которые не найти в Китае

Пекин, 17 августа. Российский блогер Макс Колгин, переехавший на постоянное место жительства в Китай, рассказал, чего ему не хватает в Поднебесной.

Макс составил список из пяти вещей, привычных для российского человека, которых лишены жители Китая. Первым в списке идет молоко и молочные продукты. В России можно купить йогурты, ряженку, кефир, творог, сыр, в Китае это редкость.

Молоко в Поднебесной похоже по вкусу и виду на растворенный в воде порошок, а кисломолочные продукты вообще невозможно найти в магазинах. Йогурты пересахаренные и стоят больших денег.

«У меня есть подруга китаянка по имени София. Помню, как в 2019 году мы с ней прилетели в Москву, чтобы она познакомилась с Россией... Я удивился, когда она восхищалась обычным полкам с молочными продуктами в магазине», — привел пример блогер.

Далее Макс отметил интернет. В Китае он заблокирован, запрещено переходить на западные сайты и социальные сети. Иностранцы пользуются сервисом VPN для обхода блокировки, но он значительно замедляет скорость передачи данных. Блогер признается, что работа в интернете в Китае превращается в пытку.

Оплата ЖКХ. Блогер сравнил систему оплаты жилищно-коммунальных услуг в России и Китае. Оказывается, жители Поднебесной оплачивают услуги заранее, у них депозитная система платежей. То есть пока на счету есть деньги, в доме будет свет, как только средства заканчиваются, оказание услуги прекращается. Россиянину такая система оплаты показалась не очень удобной и совершенно непривычной. Ему довелось испытать на собственном опыте, что значит забыть заплатить за ЖКХ.

В Китае очень загрязненный воздух. Респираторы в этой стране носили до начала пандемии коронавируса. Проверка уровня загрязнения воздуха стала повседневной привычкой россиянина после переезда в эту страну.

«Из 365 максимум пару недель воздух был зеленого уровня. Остальные же дни телефон всегда присылал оповещение, что выходить на улицу без специальной маски попросту небезопасно», — рассказал Макс.

Из России китайцы привозят небольшие баллончики со свежим воздухом. Блогер выразил недоумение, зачем жителям Поднебесной эти предметы.

Хлеб в Китае сладкий и невкусный. Это признают даже подписчики в комментариях. В поднебесной невозможно найти вкусный свежеиспеченный хлеб с корочкой, чтобы он был несладкий и без бобов. Русские покупают в китайских магазинах французский багет, он максимально похож на обычный хлеб. Вся выпечка в Китае невкусная и очень дорогая, признался блогер.

Блогер из Китая, который побывал в России, рассказал, какая уличная еда понравилась ему больше всего. Китаец отдал предпочтение шаурме, блинам и плову, а из напитков он отметил квас.