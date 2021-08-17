Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 11:58
11:57
Политика
Экс-президент СССР Горбачев перечислил допущенные США в Афганистане ошибки
11:54
Происшествия
Транспортный самолет Ил-112 разбился в районе аэропорта Кубинка
11:53
Спорт
Защитник «Спартака» Жиго может перейти в итальянский «Торино»
11:51
Общество
Власти России ведут предметный разговор с Евросоюзом о признании COVID-сертификатов
11:51
Общество
Собянин заявил о завершении ремонта моста в центре Москвы
11:48
Происшествия
Комбайнеры нашли тело неизвестного посреди поля в Крыму
11:47
Армия
Американцы «забыли» украинских контрактников на военной базе в Кабуле
11:47
Происшествия
Пермячка умышленно подожгла квартиру, где жила с мужем и ребенком
11:46
Происшествия
Сотрудники ФСБ обнаружили крупнейшую партию контрабандных сигарет в Таганроге
11:45
Шоу-бизнес
Нежное фото Кети Топурии с супругом растрогало поклонников
Все новости

Блогер поделился списком привычных россиянину продуктов, которые не найти в Китае
Общество
Блогер поделился списком привычных россиянину продуктов, которые не найти в Китае
ФБА «Экономика сегодня»

Пекин, 17 августа. Российский блогер Макс Колгин, переехавший на постоянное место жительства в Китай, рассказал, чего ему не хватает в Поднебесной.

Макс составил список из пяти вещей, привычных для российского человека, которых лишены жители Китая. Первым в списке идет молоко и молочные продукты. В России можно купить йогурты, ряженку, кефир, творог, сыр, в Китае это редкость.

Молоко в Поднебесной похоже по вкусу и виду на растворенный в воде порошок, а кисломолочные продукты вообще невозможно найти в магазинах. Йогурты пересахаренные и стоят больших денег.

«У меня есть подруга китаянка по имени София. Помню, как в 2019 году мы с ней прилетели в Москву, чтобы она познакомилась с Россией... Я удивился, когда она восхищалась обычным полкам с молочными продуктами в магазине», — привел пример блогер.

Далее Макс отметил интернет. В Китае он заблокирован, запрещено переходить на западные сайты и социальные сети. Иностранцы пользуются сервисом VPN для обхода блокировки, но он значительно замедляет скорость передачи данных. Блогер признается, что работа в интернете в Китае превращается в пытку.

Оплата ЖКХ. Блогер сравнил систему оплаты жилищно-коммунальных услуг в России и Китае. Оказывается, жители Поднебесной оплачивают услуги заранее, у них депозитная система платежей. То есть пока на счету есть деньги, в доме будет свет, как только средства заканчиваются, оказание услуги прекращается. Россиянину такая система оплаты показалась не очень удобной и совершенно непривычной. Ему довелось испытать на собственном опыте, что значит забыть заплатить за ЖКХ.

В Китае очень загрязненный воздух. Респираторы в этой стране носили до начала пандемии коронавируса. Проверка уровня загрязнения воздуха стала повседневной привычкой россиянина после переезда в эту страну.

«Из 365 максимум пару недель воздух был зеленого уровня. Остальные же дни телефон всегда присылал оповещение, что выходить на улицу без специальной маски попросту небезопасно», — рассказал Макс.

Из России китайцы привозят небольшие баллончики со свежим воздухом. Блогер выразил недоумение, зачем жителям Поднебесной эти предметы.

Хлеб в Китае сладкий и невкусный. Это признают даже подписчики в комментариях. В поднебесной невозможно найти вкусный свежеиспеченный хлеб с корочкой, чтобы он был несладкий и без бобов. Русские покупают в китайских магазинах французский багет, он максимально похож на обычный хлеб. Вся выпечка в Китае невкусная и очень дорогая, признался блогер.

Блогер из Китая, который побывал в России, рассказал, какая уличная еда понравилась ему больше всего. Китаец отдал предпочтение шаурме, блинам и плову, а из напитков он отметил квас.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Блогер поделился списком привычных россиянину продуктов, которые не найти в Китае
китай продукты блогер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru