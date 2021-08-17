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Два вьетнамских фрегата прибыли в порт ТОФ для участия в «Кубке моря»

  /   Обновлено: 17 августа 2021 10:52
Армия
Два вьетнамских фрегата прибыли в порт ТОФ для участия в «Кубке моря»
Prt Scr youtube.com  /  Manconst Channel

Владивосток, 17 августа. В порт Тихоокеанского флота прибыла группа вьетнамских кораблей, принимающих участие в конкурсе «Кубок моря», иностранных гостей приняли на 33-м причале.

После швартовки с главой вьетнамской делегации старшим капитана 1-го ранга Чинь Суан Тунга встретился главный судья конкурса — капитан 1-го ранга Геннадий Поддубного.

Для участия в конкурсе из Вьетнама прибыли ракетные фрегаты «Чан Хынг Дао» и «Куанг Чунг», оба ошвартовались на 33-м причале. Ранее они принимали участие в праздновании Дня ВМС РФ во Владивостоке.

Российский флот на конкурсе представит экипаж корвета «Совершенный». Сам конкурс стартует 22 августа и пройдет в три этапа, в ходе которых моряки отработают действия по борьбе за живучесть судна, спасение на воде и морскую выучку.

В июле в Севастополе состоялся другой конкурс с участием экипажей ВМФ РФ. Издание RT передало, что в Черном море прошел межфлотский конкурс «Морской бриз» с участием экипажей кораблей флота и курсантов военно-морских учебных заведений.

Ранее об участие в АрМИ-2021 заявило командование ВВС Китая. Пекин впервые направит на военные игры некоторые виды боевых самолетов.

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вьетнам кубок моря арми-2021
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