Вильфанд подробно рассказал ФАН о погодных «сюрпризах» в Москве и Санкт-Петербурге

Небесная канцелярия 17 августа готовит сюрприз для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также регионов, находящихся в непосредственной близости. Во вторник будет жарко, а местами очень жарко.

На вопросы о погоде корреспондента ФАН ответил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он рассказал, почему снова могут обновиться температурные рекорды августа.

«Такая погода будет обусловлена гребнем высокого давления, который распространяется с востока. Но центр этого гребня далеко на востоке, он приближается к Уралу. Это значит, что небо будет малооблачным, солнце будет постоянно прогревать подстилающую поверхность и тепло будет передаваться в приземный слой воздуха», — отметил Роман Вильфанд.

Специалист отмечает, что это лишь один фактор, влияющий на погоду. Но есть и другой, не менее важный, который поднимет температуру.

«По западной периферии этого гребня перемещается не просто теплый, а очень жаркий воздух из Средней Азии — Туркменистана. И хотя там сейчас температурный фон нормальный, но это примерно 40 градусов. И вот этот жаркий воздух азиатский перемещается на европейскую территорию», — добавил Вильфанд.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Это два очень сильных фактора, говорит Роман Вильфанд, но жара постепенно будет уходить, потому что с запада приближается циклон. Именно поэтому в Санкт-Петербурге уже 18 августа, а в Москве на день позже, погода начнет меняться.

«Будет облачно, дожди. В Санкт-Петербурге уже и сегодня погода начнет меняться, потому что циклон как раз и приближается с северо-запада. Да, сегодня будет действительно жаркий день, но во второй половине недели в целом температура будет более низкой, чем в начале, но она супержаркая», — отметил главный синоптик России.

Будет ли установлен очередной погодный рекорд — неизвестно. Синоптики планируют выпустить штормовое предупреждение об опасном явлении, которое так и называется — очень жаркая погода. Дело в том, что температура в 30 градусов и выше в европейской части России негативно влияет на здоровье людей, поэтому специалисты советуют метеозависимым обращать внимание на свое состояние.

«Во второй половине недели температура понизится, но все равно она будет выше нормы примерно на 3 градуса. В четверг будет от 20 до 25 градусов по Московской области, а в столице ожидается 22-24 градуса. Так будет до конца недели», — уверен Роман Вильфанд.

В Санкт-Петербурге погода будет несколько хуже московской, но при этом все равно теплее, чем обычно. Ранее ФАН писал, что ливень, который недавно прошел в Анапе, стал сильнейшим в новейшей истории курорта. Местные жители говорят, что подобные дожди шли 10-15 лет назад, но таких сильных не было вовсе.