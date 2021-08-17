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Владимир Путин подписал национальный план противодействия коррупции
Политика
Владимир Путин подписал национальный план противодействия коррупции
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 17 августа. Президент России Владимир Путин подписал план противодействия коррупции, рассчитанный на период 2021–2024 гг. Документ был опубликован на официальном сайте правовой информации. 

Реализацию всех мероприятий, прописанных в плане, поручено обеспечить главам федеральных органов власти. Национальный план противодействия коррупции рассчитан на период 2021–2024 гг.

Планы, которые касаются противодействий коррупции, должны быть изменены до 1 октября. Реализовать программы ведомства должны и на региональном уровне. Все проделанные мероприятия национального плана противодействия коррупции должны отражаться в докладе рабочей группы, передает издание «Русские Онлайн».

Президиуму Совета при президенте РФ поручено рассматривать этот доклад каждый год. Путин предложил внести уточнения в понятия, используемые в антикоррупционном федеральном законе. Речь идет о формулировках «личная заинтересованность», «близкие отношения», «близкое родство», конфликт интересов».

Генеральная прокуратура и Центробанк России должны до ноября предоставить список мер, позволяющих прокурорам получать доступ к банковской тайне, если речь идет о коррупционных делах.

Ранее Путин дал поручение правительству проработать ограничения строительства жилищ на территориях постоянного подтопления.

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