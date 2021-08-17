Пентагон: талибы не мешают эвакуации американских войск из Афганистана

Вашингтон, 17 августа. Вывод американского персонала из Афганистана осуществляется при полном отсутствии силового противодействия талибов, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Эвакуация военнослужащих США и гражданских лиц из кабульского аэропорта проходит без силовых акций со стороны боевиков движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ), сообщил Кирби во время брифинга для СМИ.

«На момент нашего с вами разговора не зафиксировано атак ни на операцию, ни на наших людей в аэропорту», — отметил официальный представитель военного ведомства США.

По его словам, Вашингтон предупредил лидеров талибов о незамедлительном и решительном ответе на любую агрессивную акцию против американского персонала, выводимого из Афганистана.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил полный крах политики США в Афганистане, которая привела к гибели сотен тысяч афганцев. О готовности президента США Джо Байдена выслушать критику своего решения о поспешном выводе американских войск из Афганистана информировал RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.