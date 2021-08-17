Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 11:57
11:57
Политика
Экс-президент СССР Горбачев перечислил допущенные США в Афганистане ошибки
11:54
Происшествия
Транспортный самолет Ил-112 разбился в районе аэропорта Кубинка
11:53
Спорт
Защитник «Спартака» Жиго может перейти в итальянский «Торино»
11:51
Общество
Власти России ведут предметный разговор с Евросоюзом о признании COVID-сертификатов
11:51
Общество
Собянин заявил о завершении ремонта моста в центре Москвы
11:48
Происшествия
Комбайнеры нашли тело неизвестного посреди поля в Крыму
11:47
Армия
Американцы «забыли» украинских контрактников на военной базе в Кабуле
11:47
Происшествия
Пермячка умышленно подожгла квартиру, где жила с мужем и ребенком
11:46
Происшествия
Сотрудники ФСБ обнаружили крупнейшую партию контрабандных сигарет в Таганроге
11:45
Шоу-бизнес
Нежное фото Кети Топурии с супругом растрогало поклонников
Все новости

Пентагон: талибы не мешают эвакуации американских войск из Афганистана
Армия
Пентагон: талибы не мешают эвакуации американских войск из Афганистана
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Yaqoub Azord

Вашингтон, 17 августа. Вывод американского персонала из Афганистана осуществляется при полном отсутствии силового противодействия талибов, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Эвакуация военнослужащих США и гражданских лиц из кабульского аэропорта проходит без силовых акций со стороны боевиков движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ), сообщил Кирби во время брифинга для СМИ.

«На момент нашего с вами разговора не зафиксировано атак ни на операцию, ни на наших людей в аэропорту», — отметил официальный представитель военного ведомства США.

По его словам, Вашингтон предупредил лидеров талибов о незамедлительном и решительном ответе на любую агрессивную акцию против американского персонала, выводимого из Афганистана.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил полный крах политики США в Афганистане, которая привела к гибели сотен тысяч афганцев. О готовности президента США Джо Байдена выслушать критику своего решения о поспешном выводе американских войск из Афганистана информировал RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Пентагон: талибы не мешают эвакуации американских войск из Афганистана
сша афганистан талибан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru